Алина Загитова заболела после Олимпиады-2018

Чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вернулась с зимних Олимпийских игр – 2018, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане, с высокой температурой. Об этом рассказал отец спортсменки Ильназ Загитов в эфире передачи «Пусть говорят».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Загитов рассказал, что спортсменка простудилась. Из Пхёнчхана она приехала с высокой температурой около 38,5 градуса и в маске.

Температуру Алине Загитовой стараются сбивать. Также отец чемпионки считает, что организм просто долго терпел, ведь весь сезон фигуристка была собрана, а после окончания Олимпиады силы закончились.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Загитова отреагировала на критику по факту своей произвольной программы от американской спортсменки Эшли Вагнер.