С Россией в сердце

Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, вернулись в Москву. Спецборт с атлетами приземлился в международном аэропорту Шереметьево. В Россию вернулись олимпийские команды по хоккею, лыжным гонкам, фигурному катанию, бобслею и фристайлу. Героев Олимпийских игр – 2018 встречало около тысячи болельщиков.

Прибывший в Шереметьево глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поблагодарил россиян за поддержку, которую они оказали атлетам, выступавшим на Играх в Пхенчхане.

— От имени ОКР огромное спасибо нашим спортсменам, что поехали на Олимпийские игры, и огромное спасибо болельщикам, которые их поддерживали, — сказал Александр Жуков. — У многих были сомнения, надо ли ехать на эту Олимпиаду, но уверен, что сейчас нет ни одного человека, сомневающегося в том, что в воскресенье золотую медаль в хоккее выиграла сборная России, а не какая-то другая команда. Все знают, что наши фигуристы — лучшие в мире. Наши спортсмены выступали с Россией в своем сердце.

Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков добавил, что путь к успеху на Олимпиаде 2018 года оказался для наших спортсменов крайне непростым.

— Радостно и отрадно, что эта дорога завершилась победой хоккеистов. Огромные успехи были не только в хоккее и фигурном катании, но и в других видах спорта — в лыжах, фристайле, конькобежном спорте, — заявил он.

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Пожалуй, больше остальных собравшиеся ждали появления хоккеистов, в последний день Олимпиады выигравших долгожданное золото — первое в истории российского хоккея (26 лет назад первое мес­то в Альбервиле заняла сборная СНГ). Фанаты подготовили множество подарков и нарисовали приветственные плакаты для своих кумиров.

— Немного устал от перелета, но такой прием добавляет сил, — рассказал «Известиям» нападающий хоккейной сборной России Сергей Андронов. — Приятно, что по возвращении домой могу нести медаль на форме «Красной машины», а не OAR (Olympic athlete from Russia — олимпийский спортсмен из России). Но теперь нельзя расслабляться. Впереди — матчи КХЛ. Пора переключаться на них.

Золото в хоккее, безусловно, стало для России исторически важным, но на Олимпиаде многих зрителей очаровали и наши лыжники. Даже в отсутствие лидеров — Сергея Устюгова, Глеба Ретивых, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Никиты Крюкова — российская команда завоевала восемь медалей. Это больше, чем в Сочи-2014 (5 медалей), Ванкувере-2010 (4) и Турине-2006 (7).

— Я такая уставшая после этих Игр! Окончательно выдохну, наверное, только когда буду дома в кругу семьи, — заявила «Известиям» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Конечно, эмоциональное напряжение уже немного спало. В последний день я уже спокойно сходила на закрытие — пришло осознание, что эта Олимпиада наконец-то закончилась, всё позади. Выступление своих спортсменов могу назвать даже более, чем удачным. Что касается восстановления членства ОКР в МОКе, то это вопрос точно не ко мне. Каждый должен заниматься своим делом.

Лыжи и фигурное катание — единственные виды спорта, в которых Россия получает медали на каждой Олимпиаде. К сожалению, в 2018 году у сборной наших фигуристов впервые не оказалось наград в танцах на льду и второй раз в истории — среди пар. Но в сложившихся условиях, по словам российской фигуристки Екатерины Бобровой, завоевавшей серебро в командном первенстве, россияне сделали всё, что могли, чтобы достойно представить свою страну на зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

— Спасибо, что пришли нас встречать, — сказала Екатерина Боброва. — Олимпиада была очень сложной, но нам помогли наш дух и болельщики на трибунах. Для нас очень важна и их поддержка, и тех, кто вставал в Москве в четыре утра. Ребята сделали всё, что могли, чтобы достойно представлять Россию на Играх. Россия в нашем сердце, и мы доказали это нашими медалями.

Обладатель первой российской медали в Пхенчхане — шорт-трекист Семен Елистратов — признался, что все победы олимпийцев посвящены преданным болельщикам.

— Я в восторге от встречи, мы все бились ради наших болельщиков, — сказал он. — Мысль о них помогла нам вопреки всем обстоятельствам добиться того, что мы добились. Благодарны им за такую встречу. Наши медали выиграны для них.

Олимпийские игры в Пхенчхане завершились 25 февраля. Российские спортсмены, которые выступали на соревнованиях под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России из-за дисквалификации ОКР, завоевали в Южной Корее 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград).

Членство ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК) может быть восстановлено во вторник 27-го или в среду 28 февраля. По словам члена МОКа Шамиля Тарпищева, решение об этом будет принято после проверки допинг-проб хоккеистов и лыжниц из России.