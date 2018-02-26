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Песков заявил о готовящейся встрече с олимпийцами

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о подготовке ко встрече со спортсменами, выступавшими на зимних Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

По его словам, встреча может состояться уже на этой неделе. Также он отметил, что часть спортсменов находятся на отдыхе, но у многих продолжается подготовка, поэтому пока встреча согласовывается.

Также он отметил, что за успехи всех спортсменов принято поощрять, но единого регламента не существует. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев заявил о возможном восстановлении Олимпийского комитета России в членстве на этой неделе после проверки тестов лыжниц и хоккеистов.

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