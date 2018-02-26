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В МОКе назвали возможную дату восстановления членства ОКР

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) могут восстановить на этой неделе после проверки тестов лыжниц и хоккеистов, заявил член МОК Шамиль Тарпищев.

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«(ОКР могут восстановить в МОКе) во вторник или среду, когда закончится проверка наших олимпийцев. Тогда и будет принято решение. Сейчас ожидают окончания проверки тестов лыжниц и хоккеистов. Если проблем не будет, то автоматом будет решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России. Всех (остальных) уже проверили, всё чисто», — заявил Тарпищев «РИА Новости».

5 декабря МОК отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане и дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ. Как объяснили в МОК, такое решение принято после выявления «системного манипулирования антидопинговыми правилами в России, в том числе во время Олимпийских зимних игр в Сочи». 

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