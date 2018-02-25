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Президент МОКа передал олимпийский флаг мэру Пекина

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Фото: REUTERS
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал мэру Пекина Чэнь Цзинину олимпийский флаг во время церемонии закрытия XXIII зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Перед этим олимпийский флаг возвратил Баху мэр Пхёнчхана. Напомним, столицей Олимпиады-2022 станет Пекин. Соответствующее решение было принято на сессии МОКа в Куала-Лумпуре в 2015 году. Примечательно, что китайская столица станет первым городом, принимавшим и летние, и зимние Олимпийские игры.

XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане начались 9 февраля. Российские спортсмены выступали на соревнованиях под нейтральным флагом. Им удалось взять 17 медалей — 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых. На церемонии закрытия спортсмены из России прошли под олимпийским флагом по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

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