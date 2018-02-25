Захарова рассказала о росте национального самосознания после запретов на символику

Запрет прохождения с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, может вызвать рост национального самосознания. Об этом она заявила в воскресенье, 25 февраля.

«Они думали, что, запретив национальную символику, они испортят русским праздник? Главное, чтобы они так думали и дальше. Чем больше запрещают, тем сильнее национальное самосознание», — оставила Захарова сообщение в Facebook.

Сегодня исполком Международного олимпийского комитета (МОКа) не разрешил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии зимней Олимпиады. Он также отложил восстановление Олимпийского комитета России на некоторое время, возможно, до марта.

Российские атлеты завоевали на Играх в Пченчхане 17 наград, в том числе две золотые.