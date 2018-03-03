Фигуристка Медведева показала скрытый под шарфом флаг РФ на ОИ-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как она скрывала флаг России под пришитым к ее куртке белым шарфом во время проведения зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

На видеокадрах видно, как спортсменка, находясь в самолете по пути домой, отрывает шарф от своей куртки, а под ним оказалось изображение флага России.

«Секрет странного белого шарфа раскрыт», — написала спортсменка.

В декабре 2016 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушений антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, из-за чего сборная России не смогла выступить на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны и в полном составе. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме. Запрет на использование российского флага болельщиков не коснулся.