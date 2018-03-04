Фигуристка Медведева раскрыла секрет белого «нейтрального» шарфа

Серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева раскрыла секрет «белого шарфа» на куртках российских атлетов. Видео разоблачения фигуристка опубликовала в своем Instagram. Выяснилось, что за все время Игр российские спортсмены не снимали с себя флаг РФ. Просто он был хорошо спрятан под декоративным шарфом.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.