Новость о планах Евгении Медведевой выступать за Армению оказалась фейком

Слухи о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева может начать выступать за Армению, не соответствуют действительности. Об этом заявила президент Федерации фигурного катания Армении (ФФКА) Мелания Степанян.

По ее словам, подобный вариант даже не обсуждался.

«Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», — цитирует «РИА Новости» главу ФФКА.

Ранее стало известно, что Медведева разрывает сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе, под руководством которой фигуристка дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы и завоевала две серебряные медали Олимпийских игр – 2018. Тутберидзе рассказала, что Медведева не отвечает на ее звонки и СМС.

Сообщалось также, что Медведева может сменить гражданство на армянское, напоминает «Спорт-Экспресс».