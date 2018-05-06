Этери Тутберидзе прокомментировала уход от нее фигуристки Медведевой

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе прокомментировала разрыв сотрудничества со спортсменкой.

По словам Тутберидзе, Медведева не отвечает на ее звонки и СМС.

«Слухи уже нагнетались. Я уже писала Жене. Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки. Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину (Загитову. –– iz.ru) подержать еще год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Тутберидзе отметила, что прекращение сотрудничества с Медведевой при таких условиях было неизбежно.

«Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на СМС, звонки, наверное, оно неизбежное. Это спортсмен проявляет нежелание», –– сказала тренер.

При этом она подчеркнула, что Медведева совсем не похожа на человека, который легко расстается с людьми.

«Чтобы Жене принять такое решение, нужно иметь основания. Она не похожа на человека, который легко расстается с людьми. Для меня вызов скорее от Орсера», –– добавила Тутберидзе.

4 мая сообщалось, что двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпиады-2018 Евгения Медведева решила начать сотрудничество с известным канадским тренером Брайаном Орсером.

Также в СМИ появилась информация, что Медведева может сменить гражданство и начать выступать за сборную Армении.