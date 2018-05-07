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Евгения Медведева начала занятия с канадским тренером

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Фото: TASS/Zuma/David G. Mcintyre
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Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала поклонникам о том, что уже начала тренировки за границей с новым наставником. Спортсменка выложила видео в Instagram.

«Думали, баклуши бью, да? А вот нет», — написала серебряный призер Олимпийских игр в Корее.

О том, что Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы и уехала из России, чтобы тренироваться у канадца Брайана Орсера, стало известно в начале мая, передает НСН.

Бывший тренер спортсменки Тутберидзе заявила, что Медведева якобы обиделась, что та не стала еще на год оставлять фигуристку Алину Загитову в юниорах. В результате олимпийской чемпионкой в 2018 году стала 15-летняя Загитова, оставив Медведеву на втором месте.

Ранее президент Федерации фигурного катания Армении (ФФКА) Мелания Степанян опровергла слухи о том, что Евгения Медведева может начать выступать за Армению.

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