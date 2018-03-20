Ространснадзор обязал «Саратовские авиалинии» приостановить полеты

Ространснадзор предписал авиакомпании «Саратовские авиалинии» приостановить полеты. Об этом во вторник, 20 марта, сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин, его слова приводит «РИА Новости».

«Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Такая рекомендация есть. После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать», — заявил он.

Как сообщили «Интерфаксу» в Росавиации, по итогам проверки перевозчика решено ограничить сертификат эксплуатанта компании до 27 апреля.