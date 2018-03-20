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Ространснадзор обязал «Саратовские авиалинии» приостановить полеты

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Фото: Depositphotos
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Ространснадзор предписал авиакомпании «Саратовские авиалинии» приостановить полеты. Об этом во вторник, 20 марта, сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин, его слова приводит «РИА Новости».

«Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Такая рекомендация есть. После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать», — заявил он. 

Как сообщили «Интерфаксу» в Росавиации, по итогам проверки перевозчика решено ограничить сертификат эксплуатанта компании до 27 апреля.

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