Ространснадзор приостановил полеты всех самолетов Ан-148

Ространснадзор предписал всем российским авиакомпаниям приостановить полеты на самолетах Ан-148 до 27 апреля. Такое решение было принято после проверки, проведенной в компании «Саратовские авиалинии».

«Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются», – цитирует главу ведомства Виктора Басаргина «Интерфакс».

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс по маршруту Москва–Орск, разбился 11 февраля спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. На борту воздушного судна находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они стали жертвами авиакатастрофы.

На месте катастрофы были обнаружены более 4,7 тыс. обломков самолета и 11,3 тыс. фрагментов тел. Опознание погибших может занять несколько месяцев.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на основе расшифрованных данных черных ящиков разбившегося Ан-148 назвал возможной причиной аварии обледенение приемников полного давления, которое привело к неверной передаче данных о скорости полета на индикаторах пилотов.