Макаревич заметил «что-то ужасное» в россиянах

Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич сравнил россиян с американцами. По его словам, жители США намного спокойнее, веселее и добрее.

«Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — написал музыкант в Facebook.

Макаревич отметил, что до этого три года не был в Америке. И раньше он не замечал такого сильного различия.

«Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал он в комментарии к своей записи.

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. В марте 2017 года музыкант признался, что от слова «патриотизм» его тошнит. А в ноябре в нецензурной форме попросил всех почитателей творчества коллектива отвязаться от него. Поводом для скандала стал уход из группы клавишника Андрея Державина, поддержавшего вхождение Крыма в состав России.