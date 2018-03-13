Медведи в Хабаровском крае проспали гораздо дольше обычного

Бурые медведи Маша и Балу, живущие в Приамурском зоосаде под Хабаровском вышли из спячки на редкость поздно. Обычно это происходит в конце февраля.

На это обратили внимание местные зоологи. Как сказали ИА «Хабаровский край сегодня» главный зоотехник Елена Короткова, гималайские медведи Соня, Фрося и Слава продолжают спать. И это тоже весьма необычно, поскольку в это время их спячка должна уже завершиться.

Специалист не сообщила причину такого нестандартного поведения. Не исключено, что это связано с холодной зимой.

Портал iz.ru в феврале сообщал о том, что теплая зима в Алтайском крае не спровоцировала раннее пробуждение медведей. При этом в зоопарке Барнаула медведи вышли их спячки еще во время масленичной недели.