Сезон охоты

Россия по просьбе Турции ускорила реализацию контракта на поставку С-400. Об этом СМИ сообщили в понедельник, 12 марта. Эта сделка неоднократно вызывала критику Турции со стороны партнеров по НАТО. Речь, однако, идет о куда более серьезных проблемах. В клубке политических противоречий разбирался портал iz.ru.

Турецким дипломатам сегодня приходится нелегко. С одной стороны, лидер турецкой нации с каждым днем повышает градус критики в адрес западных партнеров Турции, с другой — страны Европы и США всё чаще задумываются над тем, как обуздать амбициозного президента, при этом не подрывая сотрудничество с Турцией в вопросах безопасности.

Военно-политическая значимость страны не позволяет соседям и партнерам Турции купировать проблему, просто игнорируя действия и заявления Анкары. Проблема осложняется и тем, что турецкие власти, препятствуя попыткам изолировать страну в региональных вопросах, идут также на радикальные и не совсем традиционные для дипломатии меры.

Перейти Рубикон

В начале марта 2018 года суд турецкого города Эдирне, расположенный в европейской части Турции, постановил арестовать двух греческих пограничников по обвинению в нелегальном пересечении границы и попытке шпионажа в пользу Греции. По заявлениям самих военнослужащих, пересечение границы было непреднамеренным. Греческие власти выразили надежду, что пограничников будут судить в рамках нормального судебного процесса, и запросили турецкую сторону об освобождении сограждан из-под стражи на время судебного разбирательства. Однако уже 5 марта турецкие судебные органы отказали греческой стороне в ее просьбе.

Нежелание турецких властей судить заочно греческих пограничников, несмотря на официальный запрос Афин, усилило подозрения греческой стороны относительно истинной подоплеки инцидента. Сторонние наблюдатели отмечают, что у Турции накопилась масса претензий к Греции, и то, что сейчас Анкара находится в необъявленной Западом изоляции, заставляет турецкие власти искать действенные рычаги давления на своего соседа.

Турция_1 Сотрудники жандармерии Турции сопровождают задержанного греческого пограничника в здании суда в Эдирне Фото: Global Look Press/Dha

В январе 2018 года министр юстиции Греции объявил, что власти страны не будут экстрадировать восемь турецких военных, бежавших в Грецию после провала военного переворота в июле 2016 года. Прибывшие на греческую территорию на военном турецком вертолете военные обвиняются Анкарой в участии в перевороте. Однако в ходе судебного разбирательства Высший суд Греции в декабре 2017 года постановил, что военные имеют право на политическое убежище, так как при выдаче турецким властям им могут грозить пытки и нарушения их прав и свобод, что, естественно, вызвало протест у турецкого правительства, обычно остро реагирующего на критику относительно снижающихся стандартов демократии в стране, тем более исходящую из бывшей колонии Османской империи.

Примечательно, что Афины отрицают вероятность какого-либо обмена захваченных пограничников на подозреваемых турецких путчистов. Ту же позицию заняли и турецкие власти. Тем не менее, подозрения в преднамеренном удержании под стражей греческих военнослужащих остаются в силе, главным образом в силу того, что, хотя ранее подобные случае также имели место, инциденты решались местными властями, причем никогда стороны не прибегали к аресту пограничников из-за непреднамеренного пересечения границы.

Ударить по газам

Действия турецких властей по удержанию греческих пограничников можно, таким образом, увязать с желанием Анкары оказать давление на Афины в вопросах, связанных с турецкими интересами. В декабре 2017 года Греция заключила договор с Италией, Израилем и непризнанным Турцией правительством Республики Кипр о прокладке газопровода East Med длиной более чем 2000 км от месторождений в восточном Средиземноморье к берегам Греции и Италии. Сотрудничество Израиля и трех стран ЕС в области поставок энергоресурсов может серьезно угрожать планам Турции сохранить влияние на ЕС в качестве доминирующего хаба газовых поставок на европейский рынок из Каспия и России.

Турция_2 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Фото: REUTERS/Muhammad Hamed

В начале февраля 2018 года глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что «Турция готова предпринять все необходимые меры» для противостояния планам соседних стран проложить альтернативные газопроводы по дну Средиземного моря.

Серьезность намерений Турции была продемонстрирована 9 февраля 2018 года, когда корабли ВМС Турции не допустили спецсудно итальянской компании ENI S.p.A для проведения разведки дна по заказу властей Кипра. По заявлению турецкого дипломатического ведомства, односторонние действия непризнанного Анкарой правительства греческих киприотов нарушают права турецкой общины Кипра.

Невстреча на Рейне

История с арестованными греческими пограничниками, как и другие подобные случаи, произошедшие за последние два года в Турции, может иметь и другое объяснение.

В феврале прошлого года турецкими властями был арестован гражданин Германии журналист немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель. В официальном ордере на арест в качестве причины говорилось о статьях Юджеля, посвященных расследованию возможной нелегальной деятельности зятя турецкого президента и министра энергетики Берата Албайрака.

Позднее следствие обвинило немецкого журналиста в поддержке турецкой террористической организации Рабочая партия Курдистана: власти расценили публикацию ранее сделанного Юджелем интервью с одним из руководителей РПК Джемилем Байраком как пропаганду в пользу террористической организации. По заявлениям турецкого президента, власти страны ни при каких обстоятельствах не планировали выпускать гражданина Германии в силу тяжести преступления.

Турция_3 Дениз Юджель после освобождения из тюрьмы Фото: Depo Photos via REUTERS

Решение турецкого суда судить Юджеля заочно, что позволило ему покинуть Турцию в середине февраля 2018 года, стало неожиданностью для всех, но не для турецкого правительства. Удержание под стражей гражданина страны оказывало серьезное давление на правительство Германии, которое к тому времени вело безрезультатные переговоры с Анкарой по модернизации турецких танков производства ФРГ Leopard. Немецкие власти уже который год критикуют президента за подавление политической оппозиции в стране и проведение политики целенаправленного раскола общества ради консолидации собственной власти.

Военно-техническое сотрудничество Берлина и Анкары осложнялось и тем, что зачастую приобретенные у Германии технологии и средства используются Турцией в борьбе с РПК, которая имеет развитую сеть сторонников в Европе. Судьба журналиста влиятельной газеты стала предметом торга вокруг крайне необходимых для обеспечения безопасности Турции технологий.

Рокировки не будет

Можно предположить, что греческие и турецкие власти действительно не планируют производить обмен военными, так как обе стороны понимают, какую критику подобный шаг может вызвать у официального Брюсселя, практически каждый день заявляющего о падении демократических стандартов в Турции. Использование арестованных пограничников также маловероятно и в торге о газопроводе, ведь данный проект многосторонний и одним давлением на Афины турецкой стороне тут не обойтись.

Истинным намерением Анкары может быть использовать тему греческих «заложников» для установления негласного моратория с Афинами на провокационные шаги в период проведения предвыборной кампании в Турции. Страна после прошлогоднего референдума должна официально перейти на президентскую форму правления. Планы Эрдогана консолидировать власть в собственных руках и получить политическую легитимность посредством выборов для воплощения своего особого видения модернизации Турции не должны быть нарушены каким-либо внешнеполитическим скандалом, в ходе которого могли бы быть задеты национальные чувства турок.

Турция_4 Глава МИДа Греции Никос Кодзиас и его кипрский коллега Никос Кристодулидес Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Действия Греции в вопросах Кипра, спорных островов, турецкого мусульманского меньшинства во Фракии всегда крайне негативно воспринимаются турецкой общественностью в силу исторической неприязни между двумя соседями. Неспособность турецкой дипломатии в условиях растущей международной изоляции эффективно противостоять подобным шагам греческих властей заставляют Анкару действовать на опережение, используя нетрадиционные для международной дипломатии средства давления.

Для России, в свою очередь, необходимо иметь в виду, что Турция склона рассматривать двусторонние отношения как часть дипломатического арсенала в противостоянии с западными партнерами. Закупка систем ПВО С-400 для Турции является поиском альтернативных ресурсов влияния на Запад. Ведь это одна из тем, которые могли бы служить отличным орудием в информационной войне, где цель Анкары — продемонстрировать свою самодостаточность и значимость в мировой политике.

Данное обстоятельство заставляет российских дипломатов добиваться от турецких властей долгосрочных политических гарантий при обсуждении совместных проектов стратегического значения, чтобы они не стали жертвами конъюнктуры отношений Анкары с ее партнерами в Европе и за океаном.