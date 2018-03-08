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НАТО предупредил Турцию об угрозе для альянса приобретаемых С-400

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел назвал «огромным вызовом для систем вооружений альянса» на территории Турции зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф», приобретаемый Анкарой у Москвы.

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Генерал добавил, что С-400 не совместима с интегрированной системой вооружений НАТО, об этом сообщает ТАСС, и продолжил, что в случае приобретения ЗРК должна будет использоваться как обособленная единица вооружений.

«Но даже как неинтегрированная она будет представлять огромный вызов для всех средств НАТО на турецкой территории», – отметил он. Петр Павел напомнил, что Турция независима в выборе приобретаемых вооружений, но отметил, что «у любого решения, будь оно личное или государственное, есть последствия».

В случае с С-400, добавил генерал, угроза С-400 в том, что в Турцию «должна прибыть команда российских экспертов, чтобы помочь установить ее и ввести в эксплуатацию, наполнить базу данных», а такую ситуацию сложно представить.

В конце февраля, напомним, США пригрозили Турции санкциями из-за покупки С-400 у России. Турция и Россия подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 в конце декабря 2017 года. Поставки планируется начать в марте 2020 года. 

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что Россия может продавать свою зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» и США, если у них возникнет такое желание.

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