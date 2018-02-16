В Турции освободили арестованного журналиста немецкой газеты Welt

Арестованный в Турции журналист немецкой газеты Welt Дениз Юджель отпущен на свободу. Об этом сообщается на сайте издания, где работал журналист.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль поблагодарил правительство Турции за помощь в освобождении журналиста.

«Я очень доволен этим решением турецкой юстиции, и я еще более доволен за Дениза Юджеля и его семью. Это хороший день ​​для всех нас, и я выражаю благодарность турецкому правительству за его поддержку в ускорении судебного процесса», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель был арестован в Стамбуле в феврале 2017 года. Власти Турции объявили его подозреваемым в «причастности к террористической организации и пропаганде терроризма». Канцлер Ангела Меркель посчитала меру наказания неадекватной. Она призвала турецкие власти уважать свободу слова и потребовала отпустить журналиста.