Прямой эфир

В Турции освободили арестованного журналиста немецкой газеты Welt

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арестованный в Турции журналист немецкой газеты Welt Дениз Юджель отпущен на свободу. Об этом сообщается на сайте издания, где работал журналист.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль поблагодарил правительство Турции за помощь в освобождении журналиста.

«Я очень доволен этим решением турецкой юстиции, и я еще более доволен за Дениза Юджеля и его семью. Это хороший день ​​для всех нас, и я выражаю благодарность турецкому правительству за его поддержку в ускорении судебного процесса», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель был арестован в Стамбуле в феврале 2017 года. Власти Турции объявили его подозреваемым в «причастности к террористической организации и пропаганде терроризма». Канцлер Ангела Меркель посчитала меру наказания неадекватной. Она призвала турецкие власти уважать свободу слова и потребовала отпустить журналиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд на Украине продлил арест обвиняемому в госизмене журналисту
Вашингтон призвал Баку освободить журналиста Мухтарлы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017