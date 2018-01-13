Вашингтон призвал Баку освободить журналиста Мухтарлы

Власти США призвали Азербайджан освободить осужденного на шесть лет тюрьмы журналиста Афгана Мухтарлы.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Госдепа. В документе говорится, что приговор журналисту вызвал обеспокоенность США. Обвинения в адрес Мухтарлы в Вашингтоне назвали «политически мотивированными».

«По сообщениям, господин Мухтарлы был похищен в Грузии 30 мая и впоследствии арестован в Азербайджане по вопросу о контрабанде и связанных с этим обвинениям, которые, как считается, являются политически мотивированными», — заявили в Госдепе.

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