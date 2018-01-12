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Госдеп объяснил включение РФ в список опасных для поездок стран

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Фото: REUTERS/Stefan Rousseau
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Составление списка стран, посещение которых может представлять опасность для американцев, продиктовано исключительно соображениями безопасности. Об этом заявил замгоссекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

10 января Госдеп опубликовал интерактивную карту для путешественников, на которой все страны мира разделены на четыре уровня безопасности. Россия наряду с Нигером включена в третью — государство, визиты в которые «стоит пересмотреть». 

«Единственная цель системы рейтингов — это помочь людям обеспечить свою безопасность во время посещения других стран. Если люди хотят съездить в Россию, то это их решение», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат заверил, что власти США не хотят «отбить желание» американцев поехать в Россию.

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