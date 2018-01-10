Озвучены самые популярные направления новогоднего отдыха россиян

Ассоциации туроператоров, Росавиация и Ростуризм подвели итоги зимних каникул. На Новый год были популярны горнолыжные и пляжные курорты. Наибольшее предпочтение россияне отдали зимнему отдыху в Сочи. Любителей отдохнуть на море в праздники оказалось ненамного меньше. Туристов больше всего привлекли Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индия и Доминикана. На 3-м месте рейтинга Европа. Туда ездили кататься на лыжах и сноубордах. Россияне покоряли горы в Италии, Австрии, Андорре, Франции и Швейцарии. По сравнению с прошлым годом цены на путевки несильно изменились.