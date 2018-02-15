Суд на Украине продлил арест обвиняемому в госизмене журналисту

Королёвский районный суд Житомира продлил арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому на Украине в госизмене за свои публикации в СМИ. Обвиняемый пробудет под стражей до 15 апреля 2018 года, сообщил его адвокат Андрей Гожый.

«Суд продлил меру пресечения Василию на два месяца, до 15 апреля», — приводит слова адвоката «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его обвинили в госизмене, а также посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По утверждению спецслужбы, статьи публициста размещались на «сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины».

За Муравицкого вступилась международная организация Amnesty International, которая призвала к немедленному освобождению украинского журналиста.