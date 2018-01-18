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Дело обвиняемого на Украине в госизмене журналиста рассмотрят заново

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Фото: РИА Новости/Алексей Вовк
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Дело обвиняемого в государственной измене украинского журналиста Василия Муравицкого будет рассмотрено заново в связи с отводом одного из судей. Об этом заявил адвокат Муравицкого Андрей Гожин.

По его словам, ведущий дело журналиста Королевский районный суд Житомира в четверг решил удовлетворить ходатайство защиты об отводе одного из судей, объяснявшемся «конфликтом интересов». 

Гожин отметил, что защита пыталась добиться отвода этого судьи на протяжении трех месяцев. Он также рассказал, что дата следующего заседания суда еще не определена. 

Как сообщал портал iz.ru, Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его обвинили в госизмене, а также посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По утверждению спецслужбы, статьи публициста размещались на «сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины».

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