Россия по просьбе Турции ускорила реализацию контракта на поставку С-400

Россия по просьбе Турции ускорила контракт на поставку ЗРС С-400. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

«Контракт подписан, он выполняется. Турецкая сторона выражала постоянно желание ускорить его выполнение, здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу, с тем чтобы ускорить выполнение контракта», — приводит слова Кожина «Интерфакс».

Он отметил, что поставки российского вооружения в Турцию будут начаты в 2020 году.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приняла решение приобрести комплексы С-400 у России, поскольку у властей страны были сомнения в поставках из США.

Анкара и Москва подписали кредитное соглашение по поставкам С-400 в конце декабря 2017 года.