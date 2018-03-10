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Чавушоглу рассказал о мотивах приобретения российских ЗРК С-400

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара решила приобрести комплексы С-400 у России, поскольку у властей страны были сомнения в поставках из США. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в интервью немецкой газете Zeit.

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«Они были нужны нам срочно, потому что у нас не было системы ПВО. У нас была проблема даже с покупкой простого оружия в США из-за сомнений в конгрессе. Мы должны были купить у кого-нибудь», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Мевлют Чавушоглу отметил, что власти Турции готовы купить у США системы ПРО Patriot, которые интегрируются с системами НАТО, однако для этого требуются гарантии от правительства и конгресса Соединенных Штатов.

8 марта главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что приобретение Турцией российских ЗРК С-400 может сорвать оборонное сотрудничество между Вашингтоном и Анкарой.

Анкара и Москва подписали кредитное соглашение по поставкам С-400 в конце декабря 2017 года. Поставки планируется начать в марте 2020 года.

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