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Генерал НАТО назвал связанные с покупкой Турцией С-400 у России риски

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В НАТО считают, что приобретение Турцией российского зенитно-ракетного комплекса С-400 может подорвать

Москва не видит угрозы для сделки с Анкарой по С-400
Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в российских дипломатических кругах назвали не более чем попыткой оказать давление

безопасность блока. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Петр Павел в четверг, 8 марта.

С-400 несовместимы с технологиями НАТО, поэтому российские ЗРК будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в общую ПВО альянса, приводит мнение Павела «Газета. ру».

Генерал также опасается, что оперативная информация о структуре НАТО в Турции сохранится в электронном оборудовании ЗРК и ее могут передать России.

Турция стала вторым иностранным покупателем системы. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в июле 2017 года о подписании «определенных документов» в рамках соглашения о покупке российских комплексов С-400. Факт заключения контракта подтвердила и российская сторона.

16 февраля стало известно, что Госдеп не готов сказать, нарушает ли покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 закон о санкциях в отношении РФ.

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