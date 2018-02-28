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Пентагон пожаловался на мешающие доминировать российские ЗРК

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Зенитно-ракетные комплексы на вооружении ВС России мешают Соединенным Штатам доминировать в воздухе на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел в докладе комитету конгресса по вооруженным силам.

Вотел также назвал Россию, Китай и Иран наиболее значимыми угрозами для США и выразил недовольство российским влиянием в странах Центральной Азии, пишет «Федеральное агентство новостей». 

Как писал портал iz.ru, ранее Пентагон счел связи России с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой «критической угрозой» для США

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