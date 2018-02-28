Пентагон заявил о стремлении России перекроить международные границы

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о стремлении России якобы изменить существующие международные границы.

На встрече с коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем глава Пентагона высказал также мнение, что Москва хочет «заполучить право вето в отношении принимаемых европейцами дипломатических, экономических решений и решений в области безопасности».

Мэттис поблагодарил Подгорицу за успешное сотрудничество в рамках НАТО и приветствовал планы черногорских властей увеличить военные расходы до 2% ВВП к 2024 году, сообщает «Газета.ру».

Как писал портал iz.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что НАТО подрывает доверие к Евроатлантике, увеличивая активность у границ России.