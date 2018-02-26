Подготовка к Совету Россия–НАТО приостановлена. Совет не собирался с июля 2017 года. По данным газеты «Известия», любое практическое сотрудничество альянса с РФ по военной линии было прекращено.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что со стороны Москвы нет никаких препятствий.

«Мы от диалога не уходим. А с их стороны препятствие одно — НАТО в своих практических действиях усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы, а в сферах общих интересов всё сотрудничество было прекращено», — сказал он.

Президент России Владимир Путин освободил Александра Грушко от должности постоянного представителя России при НАТО в январе 2018 года. Его преемник до сих пор не был назначен.

Альянс согласен провести совет без участия нового постпреда России, однако дата проведения мероприятия остается неизвестной.

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