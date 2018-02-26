Лавров заявил о подрыве доверия к Евроатлантике из-за действий НАТО

Увеличивая активность у границ России, НАТО подрывает доверие к Евроатлантике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы привлекли внимание португальских партнеров к отдельным действиям Североатлантического альянса по наращиванию военной активности вблизи российских границ. Считаем такие действия недружественными и серьезно подрывающими стратегическую стабильность и в целом доверие в Европе и Евроатлантике», — сказал Лавров после встречи с с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

Глава МИД РФ отметил, что в ходе переговоров обсуждалась тема оздоровления отношений России и Евросоюза, что отвечало бы интересам на только Европы, но и Евразии в целом. Лавров сказал, что подробно информировал португальского коллегу об усилиях России по обеспечению выполнения Минских соглашений, а также обратил его внимание на действия Киева, который принимает законы, противоречащие букве и духу Минских соглашений.

Напомним, ранее подготовка к Совету Россия–НАТО была приостановлена. Совет не собирался с июля 2017 года. По данным газеты «Известия», любое практическое сотрудничество альянса с РФ по военной линии было прекращено.