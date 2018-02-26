На низшем уровне

Североатлантический альянс прекратил любое практическое сотрудничество с РФ по военной линии и не готов вести конструктивный диалог в формате Совета Россия–НАТО. Вместо этого блок взял курс на «усиление на восточном фланге против несуществующей угрозы», заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. В самом альянсе «Известиям» подтвердили, что военно-политический блок не готов восстанавливать «нормальные связи» с Москвой.

Подготовка к Совету Россия–НАТО, который не собирался с июля 2017 года, остановлена. Как рассказал «Известиям» Александр Грушко, с российской стороны нет никаких препятствий, однако альянс не предлагает тех тем для обсуждения, которые могут улучшить ситуацию в двусторонних отношениях.

— Мы от диалога не уходим. А с их стороны препятствие одно — НАТО в своих практических действиях усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы, а в сферах общих интересов всё сотрудничество было прекращено, — отметил дипломат.

нато россия Встреча министров иностранных дел Совета НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Фото: Global Look Press

Замминистра иностранных дел добавил, что «руководство альянса любит говорить о необходимости деэскалации, предотвращении опасных военных инцидентов и неправильного прочтения намерений другого, но не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии».

— Сегодня понятно, что ни одна организация, даже самая сильная, как НАТО любит себя называть, не способна обеспечить свою безопасность, — заявил он. — Нельзя отгородиться от окружающего мира и выстраивать островки безопасности. Только равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, включая Россию, способно улучшить ситуацию и может привести к таким схемам взаимодействия, которые действительно позволят справиться со всеми многочисленными угрозами.

Несмотря на это, по словам источника «Известий» в НАТО, «альянс готов провести совет без нового постпреда России — на уровне временного поверенного». Однако конкретной даты проведения мероприятия пока нет. Главным препятствием для возобновления диалога остается повестка встречи.

— Одной из главных тем сейчас, безусловно, является борьба с международным терроризмом. Минимизация влияния радикальных группировок в интересах всего мирового сообщества. Необходимо обсудить ситуацию в Сирии и Афганистане. Важной темой также остается военная прозрачность и снижение рисков в отношениях РФ и альянса. Конечно, нельзя забывать про украинский кризис и напряженную ситуацию на Корейском полуострове. Невозможно обойти такие темы, как усиление военного присутствия натовских сил у наших границ и расширение блока за счет новых членов. По всем этим направлениям нам необходимо сближать свои позиции и искать консенсус, — рассказал «Известиям» источник в российских дипломатических кругах.

нато Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

В январе 2018 года президент России Владимир Путин освободил от должности постоянного представителя России при НАТО Александра Грушко и назначил его заместителем министра иностранных дел. До сих пор Москва не назначила его преемника. Более того, существует вероятность, что РФ официально понизит уровень представительства при альянсе до временного поверенного. Сейчас российскую дипмиссию при НАТО возглавляет заместитель постоянного представителя РФ при НАТО Юрий Горлач.

До 2014 года кооперация с блоком развивалась в различных направлениях. В частности, речь идет и о проекте СТАНДЭКС — первой в мире технологии дистанционного обнаружения взрывчатых веществ в реальном времени, которую разрабатывали эксперты из России и стран НАТО. РФ также принимала участие в совместных учениях и осуществляла транзит вооружений и военных грузов НАТО в Афганистан.

Однако вместе с этим НАТО также начал укреплять военный потенциал восточной и юго-восточной периферии альянса. Многочисленный военный контингент НАТО был за последние годы размещен в странах Прибалтики и в Польше. Кроме того, в польском Эльблонге (расположен поблизости от границы Калининградской области) появился международный командный центр, руководящий действиями батальонов НАТО на восточном фланге альянса.

Jens Stoltenberg Генеральный секретарь АТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе Фото: REUTERS/Francois Lenoir

При этом в пресс-службе НАТО «Известиям» заявили, что «характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремление к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права, международных обязательств и обязанностей России».

— Пока этого не произойдет, мы не можем продолжать работать, как обычно, — отметили в НАТО.

Несмотря на это, общая угроза международного терроризма и организованной преступности, нестабильность в регионе Ближнего Востока и Корейского полуострова так или иначе будут вынуждать НАТО поддерживать контакты с Россией. В этом на днях признался и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях недавно прошедшей Мюнхенской конференции.