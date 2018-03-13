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Турция выразила протест в связи с нападениями на мечети в ФРГ

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Фото: Global Look Press/Ma Yan
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Власти Турции выразили обеспокоенность из-за нападений на мечети в Германии. Анкара вызвала посла Германии Мартина Эрдманна и передала ему ноту протеста в связи с инцидентами.

«Мы наблюдаем, как в ФРГ исламофобы и члены РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) нападают на мечети, на наших граждан. Мы очень обеспокоены этим», — заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Политик также отметил, что немецкие власти должны предпринять меры по защите турецких граждан. Также Берлин должен «поймать и наказать» зачинщиков, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, в ночь на 11 марта неизвестные в районе Райниккендорф в Берлине подожгли здание мечети и турецкого культурного центра. Кроме того, были атакованы центр «Союз турецко-немецкой дружбы» в Мешеде и мечеть турецкой диаспоры в городе Лауффен-ам-Неккар.

В полиции предполагают, что за нападениями стоят правые экстремисты или представители курдской диаспоры, которые не согласны с политикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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