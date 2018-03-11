В Германии неизвестные подожгли мечети и турецкие культурные центры

В Германии в ночь на воскресенье злоумышленники совершили несколько актов вандализма в отношении турецких мечетей и культурных центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные газеты.

В районе Райниккендорф в Берлине неизвестные подожгли здание мечети и турецкого культурного центра. На месте происшествия были замечены трое молодых людей. В результате инцидента никто не пострадал, главное помещение мечети полностью сгорело.

По версии полиции, поджог мог быть политически мотивированным, так как организация «Турецко-исламский союз за религиозные связи», к которой относился культурный центр, связана с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе атаку правых экстремистов или несогласных с политикой Турции представителей курдской диаспоры, а также конфликт внутри турецкой общины.

В Мешеде (Северный Рейн — Вестфалия) неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание центра «Союза турецко-немецкой дружбы».

В городе Лауффен-ам-Неккар (Баден-Вюртемберг) злоумышленники подожгли мечеть турецкой диаспоры.

10 марта в городе Бенсхайм (Гессен) потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли два человека.