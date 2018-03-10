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В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет

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Фото: Bensheim.de
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В городе Бенсхайм (Гессен) в Германии потерпел крушение легкомоторный самолет, два человека погибли.

«Крушение самолета в Бенсхайме. Два человека погибли», - сказано в сообщении администрации города в Facebook.

На месте происшествия работают 25 пожарных и сотрудников полиции. Обстоятельства инцидиента устанавливаются.

8 марта двухмоторный самолет потерпел крушение в американском штате Техас. Инцидент произошел около международного аэропорта Ларедо. В результате крушения погибли три человека.

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