Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США

В США три человека погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-31P. Трагедия произошла утром 8 марта недалеко от международного аэропорта Ларедо в штате Техас в США, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию KWTX.

Сообщается, что пилот пытался вернуть самолет на взлетно-посадочную полосу, когда в его левом моторе возникло задымление, после чего воздушное судно упало в 45 метрах от территории аэропорта. В настоящее время работа воздушной гавани приостановлена.

В Калифорнии 12 февраля при авиакатастрофе с участием небольшого частного самолета погибло четыре человека. Воздушное судно упало в 70 км к северу от Лос-Анджелеса.