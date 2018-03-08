Прямой эфир
Сюжет:

Эксперты CIT считают заявление боевиков об обстреле Ан-26 фейком

0
Фото: Global Look Press/ovvakul. ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления о том, что боевики группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ. — Ред.) ответственны за крушение российского самолета Ан-26 в Сирии, могут быть недостоверными. Об этом 7 марта сообщили независимые эксперты из частной компании Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается расследованием военных конфликтов на Украине и в Сирии.

Трагедия в сирийском небе
Катастрофа Ан-26 в Сирии могла быть вызвана техническими проблемами

Сообщения о том, что члены группировки «Джейш аль-Ислам» взяли на себя ответственность за произошедшее, появилась в ливанской газета Ad-Diyar со ссылкой на заявление самих боевиков. В нем утверждается, что террористы обстреляли самолет из пулеметов, когда тот заходил на посадку в аэродроме Хмеймим.

При этом газета не приводит ссылку на данное заявление. Группировка не публиковала каких-либо сообщений в англоязычном микроблоге в социальной сети Twitter или в канале мессенджера Telegram, который ведется на арабском языке, отмечает CIT.

Эксперты также подчеркнули, что в случае если бы группировка опубликовала подобное заявление, его достоверность была бы сомнительной, так как основные силы «Джейш аль-Ислам» сосредоточены в настоящий момент в Восточной Гуте, а в провинции Идлиб, а также в Латакии, где располагается база Хмеймим, группировка практически не присутствует.

«Доказательством причастности к сбитию российского самолета могла бы послужить публикация видео его падения, однако до сих пор в Сети публиковались исключительно фейки, например, видео катастрофы Ан-26 в Саратовской области в 2017 году», — говорится в сообщении CIT.

На основании приведенных выше сведений эксперты пришли к выводу, что сообщения о причастности группировки «Джейш аль-Ислам» на данный момент не заслуживают доверия.

Транспортный самолет Ан-26 разбился 6 марта, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы, в Хмеймиме. На борту самолета находились 39 человек, все они погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
При крушении Ан-26 в Сирии погиб военнослужащий из Ингушетии
Технические характеристики Ан-26

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017