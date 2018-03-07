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Технические характеристики Ан-26

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Военно-транспортный самолет Ан-26 был разработан в КБ «Антонова» в 1969 году и считался лучшим воздушным судном в своем классе. Он получил прозвище «Гадкий утенок». Эксплуатация этой модели началась в 1973 году. До сих пор она активно используется в российской военно-транспортной и гражданской авиации.

Ан-26 с бортовым номером «52» до командировки в Сирию входил в состав 33-го отдельного смешанного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО. В 2011 году самолет прошел ремонт в Иваново на 308-м авиационном ремонтом заводе. По итогам работ ресурс машины был продлен до 2021 года.

Технические характеристики Ан-26 — в инфографике iz.ru.

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