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При крушении Ан-26 в Сирии погиб военнослужащий из Ингушетии

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Военнослужащий из Ингушетии погиб при крушении самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии. Об этом написал глава республики Юнус-Бек Евкуров в социальной сети Instagram.

«На аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, на борту которого находился и наш земляк Рамзан Героев. Молодой человек погиб при исполнении служебного долга. Самоотверженно защищая свою страну, свою Родину», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что среди погибших был офицер с Камчатки.

Транспортный самолет Ан-26 разбился в Хмеймиме при заходе на посадку, на его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Отмечается, что погодные условия при посадке самолета были простыми. Командиром экипажа был летчик 1-го класса.

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