При крушении Ан-26 в Сирии погиб военнослужащий из Ингушетии

На аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолёт АН-26, на борту которого находился и наш земляк Рамзан Героев. Молодой человек погиб при исполнении служебного долга. Самоотверженно защищая свою страну, свою Родину. Дала гешт долда.

