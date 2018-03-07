Сослуживец рассказал о погибших при крушении Ан-26 в Сирии членах экипажа

Сослуживец рассказал о погибших членах экипажа самолета Ан-26, который потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии.

«Все замечательные. Все профессионалы. Все специалисты. Все знали свою работу от и до», — сообщил он, передает телеканал РЕН ТВ.

На вопрос о причинах произошедшего он ответил, что не знает о ситуации, которая происходила на борту.

«Что касается того, что все говорят, что экипаж плохой был — всё это ерунда», — сказал он, отметив, что все были первоклассными специалистами.

По словам очевидцев трагедии, командир судна в последний момент сделал всё, чтобы отвести машину от жилых домов. Сначала самолет начал «сваливаться набок», после чего ушел в пике и столкнулся с землей, отметили они.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятной версией крушения опрошенные «Известиями» эксперты считают техническую неисправность, которая проявилась непосредственно перед посадкой.

По данным Минобороны РФ, жертвами авиакатастрофы стали 27 офицеров, в том числе один генерал-майор. Всего на борту воздушного судна находились 39 человек, из них шесть — члены экипажа.