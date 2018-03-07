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Эксперты назвали предварительную причину крушения Ан-26 в Сирии

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Транспортный самолет Министерства обороны разбился 6 марта при посадке на сирийской авиабазе «Хмеймим». На борту было 39 военнослужащих. Официальная причина катастрофы пока не названа. Наиболее вероятной версией опрошенные «Известиями» эксперты считают техническую неисправность, которая проявилась непосредственно перед посадкой.

Как рассказали «Известиям» два информированных источника в военном ведомстве и один представитель авиастроительной отрасли, находясь на удалении 1 км от ВПП, самолет должен быть на высоте 50 м. В 500 м высота должна быть 25 м. Отмечается, что все подходы к базе расчищены, посторонних строений и других объектов, мешающих посадке, там не было. Кроме того, в момент аварии в районе авиабазы скорость ветра не превышала максимального значения — 10 м/с.

Экс-командующий фронтовой авиацией ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин рассказал «Известиям», что пилотирование любого самолета в Сирии является боевым вылетом.

«В этой стране особые условия службы и летной работы. Летчики там выполняют боевые задачи. У каждого рода авиации задачи свои — у разведчиков одни, у ударной авиации — другие, у транспортников — третьи. Но все они совершают боевые вылеты», — сказал Антошкин.

Бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов сообщил, что катастрофа могла быть вызвана отказом техники и погодными условиями, а также тем обстоятельством, что поломка произошла на малой высоте. Он отметил, что исправить ситуацию рулями крена и педалями по направлению было практически невозможно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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