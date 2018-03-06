СМИ сообщили имена погибших при крушении Ан-26 в Сирии

Ряд российских СМИ опубликовали список погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Однако его подлинность не установлена, передает РЕН ТВ.

По данным Минобороны РФ, жертвами авиакатастрофы стали 27 офицеров, в том числе один генерал-майор. Всего на борту воздушного судна находились 39 человек. В опубликованном в СМИ списке есть фамилии 31 погибшего.

Ан-26 российских ВКС потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Судно ударилось о землю, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 м. По данным Минобороны РФ, метеоусловия при посадке самолета были простыми. Им пилотировал летчик первого класса.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.