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СМИ сообщили имена погибших при крушении Ан-26 в Сирии

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Ряд российских СМИ опубликовали список погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Однако его подлинность не установлена, передает РЕН ТВ.

Не дотянули
Что известно о катастрофе Ан-26 в Сирии, жертвами которой стали более 30 человек

По данным Минобороны РФ, жертвами авиакатастрофы стали 27 офицеров, в том числе один генерал-майор. Всего на борту воздушного судна находились 39 человек. В опубликованном в СМИ списке есть фамилии 31 погибшего.

Ан-26 российских ВКС потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Судно ударилось о землю, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 м. По данным Минобороны РФ, метеоусловия при посадке самолета были простыми. Им пилотировал летчик первого класса.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

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