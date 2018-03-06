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В Минобороны рассказали о погодных условиях при посадке разбившегося Ан-26

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Погодные условия для захода на посадку разбившегося в Сирии Ан-26  были простыми.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) – Хмеймим», — рассказали в российском военном ведомстве.

Российский транспортный самолет Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы. Все 39 человек, находившихся на борту, погибли.

По предварительным данным, причиной падения могла стать техническая неисправность.

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