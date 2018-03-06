Число погибших при крушении Ан-26 в Сирии увеличилось до 39 человек

В транспортном самолете, разбившемся 6 марта при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим, находилось 39 человек.

Все они военнослужащие, сообщило Минобороны РФ.

Речь идет о 33 пассажирах и шести членах экипажа. Ранее сообщалось о 32 погибших.

Инцидент произошел 6 марта на аэродроме Хмеймим. Как сообщили в Минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Авиакатастрофу расследует оперативно-следственная группа. На месте крушения Ан-26 уже обнаружен «черный ящик», его доставили на базу в Хмеймиме. По данным Следственного комитета РФ, разбившийся самолет выполнял плановый полет на территории Сирии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.