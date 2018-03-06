Берлин и Анкара выступили за политический и территориальный суверенитет САР

Главы внешнеполитических ведомств Турции и Германии Мевлют Чавушоглу и Зигмар Габриэль в ходе встречи выразили приверженность политическому и территориальному суверенитету Сирии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции на дипломатической вилле «Борзиг» под Берлином.

«Турция и Германия выступают за политический и территориальный суверенитет Сирии», — приводит его слова «РИА Новости».

Мевлют Чавушоглу отметил усилия участников процессов в Сочи, Астане и Женеве, направленные на поиск политического решения сирийского конфликта. Но при этом глава турецкого МИДа утверждает, что в Восточной Гуте «наблюдаются нарушения резолюции СБ ООН со стороны режима».

Ранее портал iz.ru писал, что ВС Сирии открыли гуманитарный коридор в Восточной Гуте, через который зону конфликта могут покинуть не только мирные жители, но и боевики с оружием.