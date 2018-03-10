Журналистов из ФРГ задержали в Греции за съемку без разрешения

Полиция Греции задержала двух журналистов из Германии, которые проводили съемки в запретной пограничной зоне в Эвросе на границе с Турцией. Об этом пишет издание «Эфимерида тон синтактон».

В момент ареста сотрудники СМИ находились возле деревни Пранги в районе Дидимотихо. Они представились журналистами телеканала ARD и сообщили, что снимают в этом районе репортаж о турках, которые тайно возвращаются из ФРГ на родину через реку Эврос, пишет ТАСС.

При этом у задержанных не было разрешения военных властей, необходимого для проведения съемок. Журналисты отметили, что они запросили разрешение, но начали работать, не получив ответа.

8 марта в Восточной Гуте боевики обстреляли из минометов российских и западных журналистов. Среди граждан РФ погибших нет.