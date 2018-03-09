Прямой эфир

Семь человек стали жертвами взрыва у мечети в Кабуле

0
Фото: REUTERS/Omar Sobhani
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее семи человек погибли в результате взрыва, прогремевшего 9 марта рядом с шиитской мечетью в Кабуле. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра внутренних дел Афганистана Наджиба Даниша.

Террорист-смертник произвел взрыв, когда стражи порядка попытались задержать его. В результате погиб один полицейский и шесть мирных жителей. Еще семь человек пострадали.

Ранее портал iz.ru писал, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на КПП в уезде Хваджа Гхар северной провинции Афганистана Тахар. В результате погибли десять полицейских и семь военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конвой иностранных сил пытались подорвать в Кабуле
СБ ООН продлил на год миссию в Афганистане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017