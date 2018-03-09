Семь человек стали жертвами взрыва у мечети в Кабуле

Не менее семи человек погибли в результате взрыва, прогремевшего 9 марта рядом с шиитской мечетью в Кабуле. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра внутренних дел Афганистана Наджиба Даниша.

Террорист-смертник произвел взрыв, когда стражи порядка попытались задержать его. В результате погиб один полицейский и шесть мирных жителей. Еще семь человек пострадали.

Ранее портал iz.ru писал, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на КПП в уезде Хваджа Гхар северной провинции Афганистана Тахар. В результате погибли десять полицейских и семь военных.