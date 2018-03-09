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Десять полицейских и семь военных погибли в перестрелке с боевиками в Афганистане

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Фото: REUTERS/Parwiz
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При нападении боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на КПП в Афганистане погибли десять полицейских и семь военных. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в уезде Хваджа Гхар северной провинции Тахар в ночь на 9 марта. Группа боевиков напала на один из КПП, после чего на место выехала полиция.

Между радикалами и сотрудниками правоохранительных органов произошла перестрелка. В ходе противостояния были ранены девять полицейских. О ликвидации боевиков не сообщается.

9 марта Совбез ООН продлил на год миссию миссию всемирной организации в Афганистане в связи с сохранением высокого уровня насилия в регионе.

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