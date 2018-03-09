СБ ООН продлил на год миссию в Афганистане

Совет Безопасности ООН продлил на год — до 17 марта 2019 года — миссию всемирной организации в Афганистане, выразив обеспокоенность высоким уровнем насилия в стране и большим числом жертв среди мирных жителей.

В резолюции подчеркивается, что продление мандата миссии ООН по содействию Афганистану «призвано способствовать тому, чтобы Афганистан в полном объеме» взял на себя ответственность за ситуацию в стране. При этом СБ призвал «всех региональных и международных партнеров Афганистана продолжать усилия в поддержку мира и примирения» в стране.

Выступая на заседании Совбеза, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва поддержала проект резолюции, «принимая во внимание важность ооновского присутствия в стране».

Накануне первый зампомощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что вариант прямых переговоров с радикальным афганским движением «Талибан» (запрещено в РФ) в будущем не исключает американская администрация.

Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена в марте 2002 году.