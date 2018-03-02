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Конвой иностранных сил пытались подорвать в Кабуле

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Фото: Global Look Prees/Ahmad Massoud
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Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в афганской столице Кабуле. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местную полицию.

Предположительно, целью взрыва стал конвой иностранных сил, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев происшествия.

Взрыв прогремел в районе Кабула PD9 в пятницу, 2 марта, утром. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее портал iz.ru сообщал, что рядом со штаб-квартирой НАТО, посольством США и правительственным ведомством в районе Шаш Дарак в Кабуле произошел взрыв. В результате происшествия три человека погибли, еще пять пострадали.

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