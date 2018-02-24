Число жертв взрыва в афганском Кабуле возросло до трех

Количество жертв взрыва в афганской столице Кабул увеличилось до трех, также пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на замглавы пресс-службы МВД Афганистана Нусрата Рахими.

Напомним, ранее было известно об одном погибшем и шести пострадавших. Взрыв произошел в районе Шаш Дарак, где находится штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственное ведомство. Район оцеплен. Отмечается, что данный район входит в «зеленую зону» и является особо охраняемым.

Все пострадавшие госпитализированы, двое из них в критическом состоянии. Среди потерпевших — два сотрудника службы безопасности и один местный житель.

По данным ведомства, взрыв мог устроить террорист-смертник. Отмечается, что он был одет в деловой костюм.