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Число жертв взрыва в афганском Кабуле возросло до трех

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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Количество жертв взрыва в афганской столице Кабул увеличилось до трех, также пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на замглавы пресс-службы МВД Афганистана Нусрата Рахими.

Напомним, ранее было известно об одном погибшем и шести пострадавших. Взрыв произошел в районе Шаш Дарак, где находится штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственное ведомство. Район оцеплен. Отмечается, что данный район входит в «зеленую зону» и является особо охраняемым.

Все пострадавшие госпитализированы, двое из них в критическом состоянии. Среди потерпевших — два сотрудника службы безопасности и один местный житель. 

По данным ведомства, взрыв мог устроить террорист-смертник. Отмечается, что он был одет в деловой костюм. 

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